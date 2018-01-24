Арай Чобанян и Александра Шева взяли отпуск

"Многие думали, что наши отношения могут существовать только на "Острове любви". Но мы на Поляне, как видите, и все у нас хорошо. И даже могу сказать, что мы стали ещё ближе друг к другу. Сегодня мы взяли отпуск, чтобы Саша полетела увидеть дочку, а я родителей", - сказал Чобанян.

Как теперь известно, пара, прежде жившая на "Острове любви", хочет временно разделиться - парень увидится с предками, а девушка с дочкой. Стоит отметить, что Александра не встречалась со своей кровиночкой больше четырёх месяцев, и даже Майя Донцова стала называть её плохой матерью. Арай, в свою очередь, безумно соскучился по родителям, в связи с чем готов разлучиться с возлюбленной ради встречи с ними.Чобанян также отметил, что Александра не только стала больше ему нравиться, но и сблизилась с ним в духовном понимании. И парень не сомневается, что в будущем их отношения укрепятся ещё больше.При этом отпуск в разных местах Арай считает неплохой проверкой его отношений с Александрой. Ему интересно, как каждый из них будет скучать по второй половинке.