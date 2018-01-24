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Екатерина Зиновьева не ревнует Александра Гобозова
Екатерина Зиновьева, которая в данный момент строит отношения на "Доме-2" с Александром Гобозовым, вернувшимся туда совсем недавно, призналась, что какое-то время мечтала о встрече именно с таким мужчиной, каким является её нынешний возлюбленный.

Кроме того, девушка призналась, что собирается долго быть рядом с Гобозовым, если, конечно, ей удастся это сделать. Впрочем, пока помешать этому ничего не может. И даже к матери сына Александра Алиане Устиненко девушка относится нормально, и совершенно не ревнует его к обаятельной брюнетке.

Екатерина Зиновьева не ревнует Александра Гобозова

"Он является матерью их общего ребенка, их ничего не связывает больше. Я даже не переживаю, потому что всю жизнь я сама принимала какие-то решения и выкарабкивалась из ситуаций. Здесь я полностью доверяю Саше", - написала в микроблоге Екатерина.

Стоит отметить, что и мать Александра подружилась с новой невестой своего сына. На днях женщина даже позвала её к себе жить, хоть и понимала, что согласиться на такое Зиновьева не сможет при всём желании.

Гобозов, напомним, вернулся на "Дом-2" несколько дней назад. При этом молодой человек хочет видеться со своим сыном ежедневно, и уже попросил об этом организаторов реалити-шоу.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:00
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