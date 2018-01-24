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Владимир Высоцкий занял второе место в списке русских кумиров ХХ века
Певца, актера, поэта Владимира Высоцкого россияне видят в топ-списке русских кумиров двадцатого века вот уже на протяжении двадцати лет с тех пор, как проводятся подобные исследования Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Владимир Высоцкий занял второе место в списке русских кумиров ХХ века


Неудивительно, что первое место в списке – за летчиком и первым космонавтом планеты Юрием Гагариным. На третьем месте – маршал Советского Союза Георгий Жуков.

Если представить эти результаты в цифрах, то они выглядят так. За Юрия Гагарина отдали свои голоса 44% опрошенных, за Владимира Высоцкого – 28%, за Георгия Жукова – 27 процентов.

Только одному проценту современных россиян не знакомо имя Высоцкого. Остальные опрошенные воспринимают его прежде всего, как певца – 47%, как актера театра и кино – 13%, как поэта – 25 процентов респондентов.

Опрос проводился методом телефонного интервьюирования с 19 по 20 января. Было опрошено две тысячи граждан, старше 18 лет.
Общество
Добавил: George21 Сегодня, 10:05
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