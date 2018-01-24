Мать Александра Гобозова зовёт его новую пассию жить к себе

"Все прошло так, как я и ожидала. Я не переживала — как будто уже знакома с его семьей, а это просто очередной визит. Но тот факт, что нас снимали камеры, заставило меня смущаться. И я стеснялась немного, и Сашина семья тоже. Но мы очень хорошо пообщались! Я им понравилась», - сообщила Екатерина.

Не так давно Ольга Васильевна и Екатерина встретились в Наро-Фоминске. Представительницам разных поколений довелось прекрасно пообщаться, и остались довольны не только они, но и Александр, считающийся с мнением своей родительницы.Александр Гобозов, напомним, вернулся на реалити-шоу совсем недавно, и уже обратился с просьбой к организаторам. Молодой человек хочет видеться со своим сыном ежедневно в утреннее время суток. Учитывая высокий рейтинг телезвезды, представители "Дома-2", скорее всего, позволят ему жить на Поляне так, как ему хочется.