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Дженнифер Лопес в латексном боди покоряет поклонников
48-летняя американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнес-вумен Дженнифер Лопес всегда во время концертов удивляет своих поклонников откровенными сценическими костюмами

Дженнифер Лопес в латексном боди покоряет поклонников


20 января Дженнифер Лопес выступила с концертом в Лос-Анджелесе на сцене Staples Center в рамках грандиозного события "Calibash". Каждый раз для своего шоу певица с дизайнерами всегда создаёт грандиозные образы. Самым главным из качеств всех костюмов Дженнифер Лопес является сексуальность.

Дженнифер Лопес в латексном боди покоряет поклонников


На сцену певица взошла в дерзком и смелом обличии – красно-чёрном латексном боди с глубоким вырезом, колготах в сеточку, в чулках с блестящими пайетками и ботинках на каблуках. Хочется выделить, что таким откровенным видом Дженнифер зажгла публику, исполнив свои известные хиты и горячо станцевав зажигательные танцы, в том числе, тверк. Был ли возлюбленный певицы Алекс Родригес на концерте или нет, но певица, наверное здорово завела всю мужскую половину публики. Находясь в образе Дженнифер Лопес не стесняется демонстрировать на сцене своё тело, она ведь находится в образе, тем более в прекрасной физической форме, чем не перестаёт радовать поклонников.

Дженнифер Лопес в латексном боди покоряет поклонников
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Натали Авасова Сегодня, 09:45
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