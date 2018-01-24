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Александра Артёмова страдает депрессией и бессонницей
Бывшая участница "Дома-2" Александра Артёмова, которая совсем недавно начала супружескую счастливую жизнь, пожаловалась на депрессию и бессонницу.

Артёмова перепутала ночь с днём и теперь никак не может снова войти в нужный режим, хоть и пытается сделать это. При этом супруг девушки Евгений Кузин предложил пить успокоительное или валерьянку. Александра не любит прибегать к лекарствам и хочет избавиться от данного недуга своими силами, однако делать это всё-таки пришлось.

Александра Артёмова страдает депрессией и бессонницей

Кузин заставил Артёмову пить каждое утро чай с ромашками и валерьянку, но пока желаемого эффекта телезвезда не получила.

"Кроме того, стрессы, апатия, депрессии. Что можем посоветовать? Мне лично за эти две недели вообще ничего не хочется делать! Я как овощ. Нравится лежать и даже не думать. Надеюсь, скоро пройдёт это состояние", - добавила Александра.

Ранее, напомним, появились слухи, согласно которым Кузин подарил Артёмовой угнанный автомобиль, который уже отняли полицейские. Впрочем, вскоре оказалось, что ничего общего эта новость с реальностью не имеет. Александра заявила, что до сих пор катается на дорогой иномарке, но номеров у машины пока нет.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:40
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