Александра Артёмова страдает депрессией и бессонницей

"Кроме того, стрессы, апатия, депрессии. Что можем посоветовать? Мне лично за эти две недели вообще ничего не хочется делать! Я как овощ. Нравится лежать и даже не думать. Надеюсь, скоро пройдёт это состояние", - добавила Александра.

Артёмова перепутала ночь с днём и теперь никак не может снова войти в нужный режим, хоть и пытается сделать это. При этом супруг девушки Евгений Кузин предложил пить успокоительное или валерьянку. Александра не любит прибегать к лекарствам и хочет избавиться от данного недуга своими силами, однако делать это всё-таки пришлось.Кузин заставил Артёмову пить каждое утро чай с ромашками и валерьянку, но пока желаемого эффекта телезвезда не получила.Ранее, напомним, появились слухи, согласно которым Кузин подарил Артёмовой угнанный автомобиль, который уже отняли полицейские. Впрочем, вскоре оказалось, что ничего общего эта новость с реальностью не имеет. Александра заявила, что до сих пор катается на дорогой иномарке, но номеров у машины пока нет.