Новым молодым человеком Волочковой оказался программист, который любит выпить

В интернете все чаще стали появляться новые фотоснимки, на которых с завидным постоянством начал мелькать никому не знакомый мужчина. Этот таинственный незнакомец встретил балерину в аэропорту после ее выступлений.Корреспондентам удалось узнать, что загадочный мужчина, которого звезда решила не представлять общественности, работает в сфере гостиничного бизнеса. Незнакомцу 40 лет, на сайте для знакомств он написал, что является программистом, проживает в коммунальной квартире, у него есть двое деток, а также любит выпить.Остается лишь догадываться, почему именно такой мужчина пришелся по вкусу балерине, а не какая-нибудь акула бизнеса. Как заверяет сама Волочкова, теперь для нее не имеет значения, сколько денег у возлюбленного, ведь самое главное – это его душа.