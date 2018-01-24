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Новым молодым человеком Волочковой оказался программист, который любит выпить
Корреспонденты «Комсомолки» узнали кое-какие подробности о новом мужчине Анастасии Волочковой. Как стало известно, новым молодым человеком знаменитости стал программист, который родом из Иркутска.

Новым молодым человеком Волочковой оказался программист, который любит выпить


В интернете все чаще стали появляться новые фотоснимки, на которых с завидным постоянством начал мелькать никому не знакомый мужчина. Этот таинственный незнакомец встретил балерину в аэропорту после ее выступлений.

Корреспондентам удалось узнать, что загадочный мужчина, которого звезда решила не представлять общественности, работает в сфере гостиничного бизнеса. Незнакомцу 40 лет, на сайте для знакомств он написал, что является программистом, проживает в коммунальной квартире, у него есть двое деток, а также любит выпить.

Остается лишь догадываться, почему именно такой мужчина пришелся по вкусу балерине, а не какая-нибудь акула бизнеса. Как заверяет сама Волочкова, теперь для нее не имеет значения, сколько денег у возлюбленного, ведь самое главное – это его душа.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 09:55
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