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У Белого дома в США задержан мужчина с заряженным оружием
В издании Washington Examiner появилась новость о том, что Секретная служба США провела арест человека, который разгуливал возле Белого дома с заряженным огнестрельным оружием.

У Белого дома в США задержан мужчина с заряженным оружием


Так сообщается, что мужчина был задержан в половину третьего ночи по местному времени, то есть в 10:30 дня по Москве. Представители службы рассказали о том, что помимо мужчины был обнаружен автомобиль, хозяином которого оказался именно тот задержанный. Огнестрельное оружие сотрудники спецслужбы нашли при осмотре подозрительного транспортного средства.

Что касается арестованного, то ему уже выдвинуто обвинение за ношение заряженного оружия, которое не имеет вдобавок регистрации. Таким образом, обвиняемого пока что держат в местном отделении полиции города Вашингтон. Дальнейшая судьба мужчины решается.
В мире
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:50
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