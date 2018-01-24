«Сбербанк» начинает работу с собственным оператором сотовой связи

Оказание услуг моделью виртуальных мобильных операторов (MVNO), возможно без необходимости иметь компанией соответствующие частоты и полномасштабную инфраструктуру. В данном случае, используется базовая сеть оператора, дающего такую возможность, на основании предварительно заключенного договора аренды.В ситуации Сбербанка, необходимое соглашение подписано с «Т2 РТК холдинг» (являющегося брендом Tele2). Начиная с прошлого года, августа месяца, новым виртуальным оператором уже предоставлялись услуги в Санкт-Петербурге, в тестовом режиме.Как свидетельствуют последние сообщения, SIM-карты оператора «Поговорим», в ближайшее время, станут доступны для Москвы. Виртуальный оператор начинает свою деятельность с региональным тарифным планом, включающим 1500 минут на голосовые вызовы, 3000 текстовых сообщений и 20 Гбайт интернет-трафика.Помимо непосредственно тарифного действующего плана, клиенты Сбербанка получат возможность бесплатных SMS-сообщений в «Мобильный банк», Wi-Fi-звонков, а так же оплаты услуг связи, используя бонусы «Спасибо».