Хакеры нашли способ кататься на электричках бесплатно

Хакеры купили турникеты, документы и программное обеспечение на рынке вторичных товаров и начали работать над поиском возможных недочетов в работе электронной системы оплаты проезда в российских электричках. В итоге программисты поняли, что система выдает QR-код на основе одного алгоритма и потому они могут с легкостью его обойти, не заплатив при этом за проезд.По словам экспертов, чтобы не платить за билет нужно просто знать одну переменную, которая и обеспечит бесплатный проезд. Вследствие этого хакеры выпустили программу «Пригородный билет», который позволит пользователю получить билет на электричку бесплатно. Тем не менее, если контроллер проверит его, то он сможет понять, что такого билета нет в базе данных.Как бы там ни было, специалисты дали немного времени на устранение этого недочета, а в противном случае программа будет опубликована в Сети.