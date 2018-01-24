АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мужские гаремы: Женщины с их помощью бросали вызов обществу и рожали здоровое потомство
EUR 69.07 USD 56.41
Курс валют на 24.01.2018

Олеся Лисовская счастлива с новым кавалером
Бывшая участница "Дома-2" Олеся Лисовская, которая, кажется, уже окончательно забыла о Вальтере Соломенцеве, призналась, что состоит в новых отношениях, и счастлива в них по-настоящему.

При этом Олеся не торопится показывать лицо своего нынешнего кавалера, но подписчики уже оценили их совместный снимок и отметили, что девушка действительно выглядит счастливой на последних фотографиях, опубликованных в социальной сети Instagram.

Олеся Лисовская счастлива с новым кавалером

Прежде, напомним, Лисовская переехала в Санкт-Петербург, предположив, что именно там сможет найти свою любовь. Теперь фанаты уверены, что девушка не шутила.

Олеся Лисовская счастлива с новым кавалером

«Я ведь говорила, что в Питере прекрасные мужчины! Безумно рада, что переехала в совсем чужой город и познакомилась с тобой. Мне так сейчас спокойно и тепло», — испортила и без того не самое лучшее настроение Вальтеру Олеся.

Как известно, после разрыва отношений с Лисовской Соломенцев впал в глубокую депрессию, и даже успел полежать в психушке, а также угрожал своей бывшей пассии. Какое-то время Олеся просто смеялась над ним, однако потом решила, что мужчина настроен серьёзно и ожидать от него можно всего, и быстренько перебралась в другой город.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:20
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Италии пожарные вытащили из дивана женщину,
Самый “тупой” пес в мире стал звездой сетей
Google потратил на продвижение своих интересов
На МКС астронавты сделали снимок “облачного замка”
В Китае построят новую "Великую стену" из металла
Операторы связи России прошли тест на скорость
Просмотреть все новости