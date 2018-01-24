Олеся Лисовская счастлива с новым кавалером

«Я ведь говорила, что в Питере прекрасные мужчины! Безумно рада, что переехала в совсем чужой город и познакомилась с тобой. Мне так сейчас спокойно и тепло», — испортила и без того не самое лучшее настроение Вальтеру Олеся.

При этом Олеся не торопится показывать лицо своего нынешнего кавалера, но подписчики уже оценили их совместный снимок и отметили, что девушка действительно выглядит счастливой на последних фотографиях, опубликованных в социальной сети Instagram.Прежде, напомним, Лисовская переехала в Санкт-Петербург, предположив, что именно там сможет найти свою любовь. Теперь фанаты уверены, что девушка не шутила.Как известно, после разрыва отношений с Лисовской Соломенцев впал в глубокую депрессию, и даже успел полежать в психушке, а также угрожал своей бывшей пассии. Какое-то время Олеся просто смеялась над ним, однако потом решила, что мужчина настроен серьёзно и ожидать от него можно всего, и быстренько перебралась в другой город.