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Российские специалисты разрабатывают новые ракетные двигатели для полетов на Марс
Игорь Комаров, руководитель корпорации «Роскосмос», сообщил о том, что сейчас российские инженеры разрабатывают новые образцы ракетных двигателей, которые будут использоваться для полетов на Марс. Для создания конструкций силовых установок применяются различные высокотехнологичные материалы.

Российские специалисты разрабатывают новые ракетные двигатели для полетов на Марс


Комаров утверждает, что сейчас специалисты пытаются найти новые решения для ракеты-носителя сверхтяжелого класса. В частности эксперты ищут возможность создания новых элементов ракеты, новых жидкостных ракетных двигателей и материалов, из которых будут собраны компоненты.

Помимо этого Комаров отметил, что представители конструкторских бюро уже работают над новыми образцами экологически чистых РД. Также у инженеров есть идеи касательно ионных и холловских двигателей. Комаров не забыл упомянуть о создании нового разгонного блока, который будет работать с помощью водорода и кислорода.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:20
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