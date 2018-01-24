Российские специалисты разрабатывают новые ракетные двигатели для полетов на Марс

Комаров утверждает, что сейчас специалисты пытаются найти новые решения для ракеты-носителя сверхтяжелого класса. В частности эксперты ищут возможность создания новых элементов ракеты, новых жидкостных ракетных двигателей и материалов, из которых будут собраны компоненты.Помимо этого Комаров отметил, что представители конструкторских бюро уже работают над новыми образцами экологически чистых РД. Также у инженеров есть идеи касательно ионных и холловских двигателей. Комаров не забыл упомянуть о создании нового разгонного блока, который будет работать с помощью водорода и кислорода.