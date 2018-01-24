АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мужские гаремы: Женщины с их помощью бросали вызов обществу и рожали здоровое потомство
EUR 69.07 USD 56.41
Курс валют на 24.01.2018

На "горячем юпитере" CoRoT-2b астрономы обнаружили аномальное движение ветров
Из-за нелогичного направления ветров, дующих на планетарном теле CoRoT-2b класса «горячий юпитер» его самая горячая точка смещена и находится не там, где рассчитывали ее обнаружить исследователи, сообщается в научной статье Nature.

На "горячем юпитере" CoRoT-2b астрономы обнаружили аномальное движение ветров


Из-за слишком близкого расположения к родной звезде «горячие юпитеры» всегда повернуты к ней одной стороной, называемой астрономами дневной. Логично, что эта сторона намного теплее ночной, окутанной вечной мглой из-за нехватки солнечного тепла и света. Согласно теоретическим расчетам, самая горячая точка этих гигантов должна быть расположена на максимальной близости к родительской звезде, однако она смещена на восток. Ученые винят во всем сильные экваториальные ветра

CoRoT-2b в этом плане удивил астрономов. Его самая горячая точка оказалась смещенной намного западнее. Астрономы Университета Макгилла выявили эту особенность «горячего юпитера» благодаря данным космического телескопа Spitzer, принадлежащего NASA. Ученые предполагают, что подобная аномалия может быть связана со взаимодействием атмосферы планеты с магнитным полем, изменившим направление экваториальных ветров. Однако только дальнейшие исследования смогут подтвердить предположительные выводы ученых.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 09:10
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Самый “тупой” пес в мире стал звездой сетей
Google потратил на продвижение своих интересов
На МКС астронавты сделали снимок “облачного замка”
В Китае построят новую "Великую стену" из металла
Операторы связи России прошли тест на скорость
В Айова-Сити статуя Черного ангела на кладбище
Просмотреть все новости