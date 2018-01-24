На "горячем юпитере" CoRoT-2b астрономы обнаружили аномальное движение ветров

Из-за слишком близкого расположения к родной звезде «горячие юпитеры» всегда повернуты к ней одной стороной, называемой астрономами дневной. Логично, что эта сторона намного теплее ночной, окутанной вечной мглой из-за нехватки солнечного тепла и света. Согласно теоретическим расчетам, самая горячая точка этих гигантов должна быть расположена на максимальной близости к родительской звезде, однако она смещена на восток. Ученые винят во всем сильные экваториальные ветраCoRoT-2b в этом плане удивил астрономов. Его самая горячая точка оказалась смещенной намного западнее. Астрономы Университета Макгилла выявили эту особенность «горячего юпитера» благодаря данным космического телескопа Spitzer, принадлежащего NASA. Ученые предполагают, что подобная аномалия может быть связана со взаимодействием атмосферы планеты с магнитным полем, изменившим направление экваториальных ветров. Однако только дальнейшие исследования смогут подтвердить предположительные выводы ученых.