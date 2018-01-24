Филиппа Киркорова предложили лишить родительских прав

Король поп-музыки вместе со своими детками проводит зимние каникулы в Майами. На днях артист поведал, о незабываемых выходных. Вместе с Мартином и Аллой-Викторией исполнитель поехал в мир детского творчества. А в доказательство этому Киркоров опубликовал видеоролик, который сопроводил композицией Аллы Пугачевой, но подписчикам не понравилась ни быстрая езда, ни шикарный автомобиль. Пользователи заметили, что своих детей Филипп забыл пристегнуть, а это в свою очередь может угрожать их безопасности, а также недопустимо законом штата Флорида. А кое-кто даже призвал лишить певца родительских прав.Поп-король не собирался терпеть критику и заявил, что он не нуждается в советах о воспитании своих детей. А для начала пусть сначала сами родят детей, а потом их же и воспитывают.