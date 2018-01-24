Филиппа Киркорова предложили лишить родительских прав
На данный момент Филипп Киркоров в компании своих детей проводит время на отдыхе. На своей личной страничке артист выложил видеоролик, на котором можно увидеть, как исполнитель ездит на машине по городу, но читателям это видео не пришлось по душе, а причиной стало то, что Алла-Виктория и Мартин не были пристегнуты.
Король поп-музыки вместе со своими детками проводит зимние каникулы в Майами. На днях артист поведал, о незабываемых выходных. Вместе с Мартином и Аллой-Викторией исполнитель поехал в мир детского творчества. А в доказательство этому Киркоров опубликовал видеоролик, который сопроводил композицией Аллы Пугачевой, но подписчикам не понравилась ни быстрая езда, ни шикарный автомобиль. Пользователи заметили, что своих детей Филипп забыл пристегнуть, а это в свою очередь может угрожать их безопасности, а также недопустимо законом штата Флорида. А кое-кто даже призвал лишить певца родительских прав.
Поп-король не собирался терпеть критику и заявил, что он не нуждается в советах о воспитании своих детей. А для начала пусть сначала сами родят детей, а потом их же и воспитывают.
Король поп-музыки вместе со своими детками проводит зимние каникулы в Майами. На днях артист поведал, о незабываемых выходных. Вместе с Мартином и Аллой-Викторией исполнитель поехал в мир детского творчества. А в доказательство этому Киркоров опубликовал видеоролик, который сопроводил композицией Аллы Пугачевой, но подписчикам не понравилась ни быстрая езда, ни шикарный автомобиль. Пользователи заметили, что своих детей Филипп забыл пристегнуть, а это в свою очередь может угрожать их безопасности, а также недопустимо законом штата Флорида. А кое-кто даже призвал лишить певца родительских прав.
Поп-король не собирался терпеть критику и заявил, что он не нуждается в советах о воспитании своих детей. А для начала пусть сначала сами родят детей, а потом их же и воспитывают.