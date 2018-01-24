Илон Маск лишится зарплаты в Tesla на десять лет

В зависимости от запланированных стадий роста Теслы, предусмотрено 12 траншей. Чтобы получить первый, Илон должен рыночную капитализацию своей компании поднять с сегодняшних 59 миллиардов долларов до 100 миллиардов. Последующие вознаграждения Маск сможет получать за каждые $50 миллиардов. Таким образом, чтобы получить все двенадцать траншей, топ-менеджер должен добиться цифры в 650 миллиардов долларов прироста капитала компании Тесла.Правда, в пресс-релизе компании уточняется, что Маск сможет перевести свое денежное вознаграждение в новую схему, только если акционеры одобрят ее на своем общем собрании 7 февраля.