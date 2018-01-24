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Зрители расстроены Сергеем Кучеровым на месте ведущего конкурсов
Популярный участник "Дома-2" Сергей Кучеров, с недавних пор периодически занимающий место ведущего разных конкурсов, был раскритикован зрителями за неумение справляться даже с такими несложными задачами.

Прежде Сергей рьяно пытался попасть на место ведущего, чтобы составить компанию своей возлюбленной Юлии Ефременковой, давно уже пребывающей в этом статусе. К слову, после недавнего инцидента многие фолловеры предположили, что он не сможет вести проект, если не смог проконтролировать обычный конкурс, в ходе которого произошла драка.

Зрители расстроены Сергеем Кучеровым на месте ведущего конкурсов

Выяснять отношения перед началом конкурса принялись Мария Огоева и Артём Сорока. Девушка разозлилась, когда парень прикоснулся к ней, поэтому набросилась на него. Что интересно, не только схватка показала, что Кучеров вряд ли станет хорошим ведущим, но и обстановка, царившая во время происшествия. По словам зрителей, было ощущение, что никто не слышит Сергея, и даже не замечает его.

Что касается противостояния Марии и Артёма, их быстро разняли и никто не пострадал, хоть и попали некоторые удары в цель. Огоева даже пнула своего соперника ногой. Впрочем, Сорока и не торопился отвечать, вяло отбиваясь лишь изредка.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:30
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