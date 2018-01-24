Зрители расстроены Сергеем Кучеровым на месте ведущего конкурсов

Прежде Сергей рьяно пытался попасть на место ведущего, чтобы составить компанию своей возлюбленной Юлии Ефременковой, давно уже пребывающей в этом статусе. К слову, после недавнего инцидента многие фолловеры предположили, что он не сможет вести проект, если не смог проконтролировать обычный конкурс, в ходе которого произошла драка.Выяснять отношения перед началом конкурса принялись Мария Огоева и Артём Сорока. Девушка разозлилась, когда парень прикоснулся к ней, поэтому набросилась на него. Что интересно, не только схватка показала, что Кучеров вряд ли станет хорошим ведущим, но и обстановка, царившая во время происшествия. По словам зрителей, было ощущение, что никто не слышит Сергея, и даже не замечает его.Что касается противостояния Марии и Артёма, их быстро разняли и никто не пострадал, хоть и попали некоторые удары в цель. Огоева даже пнула своего соперника ногой. Впрочем, Сорока и не торопился отвечать, вяло отбиваясь лишь изредка.