Алексей Чайчиц дарит Лизе Триандафилиди цветы, находясь на "Острове любви"
Участник проекта "Дом-2" Алексей Чайчиц, не так давно попавший на "Остров любви", продолжает радовать свою вторую половинку Лизу Триандафилиди, которая осталась без него на Поляне в Москве.
На днях Алексей прислал ей шикарный букет прямо из Африки, а также отметил, что цветы не смогут заменить его присутствие рядом с ней, но помогут напомнить о том, сколь сильны его чувства. Лиза очень обрадовалась, сказала, что букет отличный, и теперь, скорее всего, девушка перестанет сомневаться в скором возвращении своего молодого человека к ней.
Не секрет, что прежде Триандафилиди сильно переживала из-за нахождения Марго Овсянниковой рядом с Чайчицем. Как известно, блондинка рассталась с Саймоном Марданшином и хочет найти себе нового кавалера. При этом лучшим кандидатом на место в своём сердце девушка считает именно завидного брюнета.
Зрители стали сильно сомневаться в том, что Марго сможет увести Алексея у Лизы, так как белорус не только дарит цветы любимой даже на расстоянии, но и неустанно общается с ней в социальных сетях.
Прежде Чайчиц, некогда не чувствовавший ничего к Триандафилиди, неожиданно признался ей в любви и заявил, что может покинуть с ней проект.
На днях Алексей прислал ей шикарный букет прямо из Африки, а также отметил, что цветы не смогут заменить его присутствие рядом с ней, но помогут напомнить о том, сколь сильны его чувства. Лиза очень обрадовалась, сказала, что букет отличный, и теперь, скорее всего, девушка перестанет сомневаться в скором возвращении своего молодого человека к ней.
Не секрет, что прежде Триандафилиди сильно переживала из-за нахождения Марго Овсянниковой рядом с Чайчицем. Как известно, блондинка рассталась с Саймоном Марданшином и хочет найти себе нового кавалера. При этом лучшим кандидатом на место в своём сердце девушка считает именно завидного брюнета.
Зрители стали сильно сомневаться в том, что Марго сможет увести Алексея у Лизы, так как белорус не только дарит цветы любимой даже на расстоянии, но и неустанно общается с ней в социальных сетях.
Прежде Чайчиц, некогда не чувствовавший ничего к Триандафилиди, неожиданно признался ей в любви и заявил, что может покинуть с ней проект.