Алексей Чайчиц дарит Лизе Триандафилиди цветы, находясь на "Острове любви"

На днях Алексей прислал ей шикарный букет прямо из Африки, а также отметил, что цветы не смогут заменить его присутствие рядом с ней, но помогут напомнить о том, сколь сильны его чувства. Лиза очень обрадовалась, сказала, что букет отличный, и теперь, скорее всего, девушка перестанет сомневаться в скором возвращении своего молодого человека к ней.Не секрет, что прежде Триандафилиди сильно переживала из-за нахождения Марго Овсянниковой рядом с Чайчицем. Как известно, блондинка рассталась с Саймоном Марданшином и хочет найти себе нового кавалера. При этом лучшим кандидатом на место в своём сердце девушка считает именно завидного брюнета.Зрители стали сильно сомневаться в том, что Марго сможет увести Алексея у Лизы, так как белорус не только дарит цветы любимой даже на расстоянии, но и неустанно общается с ней в социальных сетях.Прежде Чайчиц, некогда не чувствовавший ничего к Триандафилиди, неожиданно признался ей в любви и заявил, что может покинуть с ней проект.