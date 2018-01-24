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Ученые предупреждают о грядущей космической катастрофе - слиянии галактик
Согласно последним расчетам, астрономы с уверенностью заявляют о неминуемой гибели нашей галактики Млечный Путь из-за столкновения с соседней галактикой Андромеды. Солнечная система, как таковая исчезнет с карты Вселенной, и сместиться в совершенно новое галактическое образование.

Ученые предупреждают о грядущей космической катастрофе - слиянии галактик


Ученые, раннее сообщавшие о столкновении Млечного Пути и Андромеды примерно через 5 миллиардов лет, озвучили новые результаты, согласно которым это грандиозное событие произойдет намного быстрее – примерно через 170 миллионов лет. Выводы были сделаны, согласно расчетам стремительного движения галактики Андромеды, которая приближается к Солнцу со скоростью в 300 км/с.

Вследствие столкновения произойдет смещение орбиты Земли, которая приблизится к Солнцу настолько близко, что главная звезда солнечной системы испепелит все живое на поверхности нашей планеты. Ученые считают, что сама планета останется цела, вот только человечество вряд ли выживет после такой космической встряски.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 08:40
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