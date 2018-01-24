Ученые выяснили, что выход на пенсию ускоряет потерю вербальной памяти

В масштабном эксперименте участвовали более 3000 человек в возрасте от 45 до 68 лет. На протяжении 30 лет медики проверяли у них регулярно уровень умственных способностей.В итоге оказалось, что после того, как человек прекращает работать, он теряет постепенно различные когнитивные функции. Например, у пенсионеров ухудшение вербальной памяти происходит на 38% быстрее, чем у работающих людей.Такая потеря памяти повышает риск того, что у пожилых гораздо раньше наступает деменция - расстройство деятельности нервной системы, проявляющееся резким снижением умственных способностей.Исследование наглядно показало, насколько необходима любая интеллектуальная деятельность для людей старшего возраста.