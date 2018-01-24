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Ученые выяснили, что выход на пенсию ускоряет потерю вербальной памяти
Ученые из Британии в ходе проведенных исследований выяснили, что выход на пенсию значительно ускоряет процесс потери вербальной памяти, которая отвечает за способность человека запоминать текстовую информацию.
Ученые выяснили, что выход на пенсию ускоряет потерю вербальной памяти


В масштабном эксперименте участвовали более 3000 человек в возрасте от 45 до 68 лет. На протяжении 30 лет медики проверяли у них регулярно уровень умственных способностей.

В итоге оказалось, что после того, как человек прекращает работать, он теряет постепенно различные когнитивные функции. Например, у пенсионеров ухудшение вербальной памяти происходит на 38% быстрее, чем у работающих людей.

Такая потеря памяти повышает риск того, что у пожилых гораздо раньше наступает деменция - расстройство деятельности нервной системы, проявляющееся резким снижением умственных способностей.

Исследование наглядно показало, насколько необходима любая интеллектуальная деятельность для людей старшего возраста.
Общество / Наука
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 08:10
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