Исследователи обнаружили новый терапевтический аспект болезни Паркинсона

«Хотя старение связано с болезнью Паркинсона и других нейродегенеративных заболеваний, мы считаем, что это первый случай, когда очистка воспалительных клеток предотвращает развитие симптомов у живых млекопитающих. Мы надеемся, что тот факт, что мы смогли сделать это в спорадической, а не генетической модели Паркинсона, подчеркивает его актуальность как потенциальный новый способ борьбы с наиболее распространенной формой болезни », - говорит Джулия К. Андерсен, доктор философии, профессор Бака.

Сетчатые клетки, которые перестают делиться в ответ на стресс, выделяют вредные факторы, вызывающие повреждение тканей и приводящие к хроническому воспалению. В этом исследовании старение было вызвано воздействием печеночного параквата, нейротоксина, формально связанного с развитием болезни.Это исследование необычно, учитывая, что оно фокусируется на старении в астроцитах, так называемых «хелперных» клетках, выполняющие множество задач, от аксоновского руководства и синаптической поддержки до контроля гематоэнцефалического барьера и кровотока. Несмотря на то, что астроциты являются наиболее многочисленными клеточными типами в центральной нервной системе, Андерсен говорит, что они были недооценены в большинстве основных исследований нейронауки.Хроническое воспаление, вызванное астроцитарным старением, приводит ко многим возрастным заболеваниям, и вполне возможно, что среди них есть расстройство Паркинсона, говорит Андерсен, добавив, что астроцитарное воспаление может играть роль в других нейродегенеративных заболеваниях, таких как болезнь Альцгеймера. Эта модель дает возможность расширить научное мировоззрение и потенциально лечить целый ряд болезней, считает ученый.