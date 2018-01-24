Сергей Безруков поведал об артистизме своей дочки

Безруков сознался, что он безумно рад, как его маленькая доченька показывает свой артистизм. Киноактер подметил, что дочка делает попытки в копировании его поведения. Счастливые родители восторгаются своей малышкой и опекают ее. Также продюсер объяснил, какой метод в воспитании они применяют с женой для того, чтобы как можно меньше проявлялись капризы у девочки и она быстро засыпала и видела сладкие сны. Перед тем, как лечь спать папа с мамой включают музыкальные композиции всемирно известных музыкантов, например, Бетховена или Моцарта. Как заметили родители, на их дочь классическая музыка положительно влияет и малышка вскоре засыпает.Анна Матисон и Сергей Безруков – творческие личности. Супруга киноактера – знаменитый режиссер, в связи с чем, они довольно часто работают на одной площадке для съемок.