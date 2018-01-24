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Сергей Безруков поведал об артистизме своей дочки
Сергей Безруков поделился с читателями, что его дочка Мария взрослеет и ее артистизм становится все заметней. Знаменитый киноактер поведал, что он вместе с супругой Анной Матисон в ходе воспитания дочки пользуются замечательной методикой.

Сергей Безруков поведал об артистизме своей дочки


Безруков сознался, что он безумно рад, как его маленькая доченька показывает свой артистизм. Киноактер подметил, что дочка делает попытки в копировании его поведения. Счастливые родители восторгаются своей малышкой и опекают ее. Также продюсер объяснил, какой метод в воспитании они применяют с женой для того, чтобы как можно меньше проявлялись капризы у девочки и она быстро засыпала и видела сладкие сны. Перед тем, как лечь спать папа с мамой включают музыкальные композиции всемирно известных музыкантов, например, Бетховена или Моцарта. Как заметили родители, на их дочь классическая музыка положительно влияет и малышка вскоре засыпает.

Анна Матисон и Сергей Безруков – творческие личности. Супруга киноактера – знаменитый режиссер, в связи с чем, они довольно часто работают на одной площадке для съемок.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 06:15
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