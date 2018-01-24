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Из-за геля-лака женщины могут остаться без ногтей
Российский косметолог Наталья Заторская рассказала, что любая женщина может остаться без ногтей, если не будет давать отдыхать им от геля-лака.
Из-за геля-лака женщины могут остаться без ногтей


Наталья Заторская, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, заведующая филиалом «Коломенский» МНПЦ дерматовенерологии и косметологии рассказала, что использование гелей-лаков и частое наращивание ногтей может привести к хрупкости, ломкости ногтей, из-за чего они могут неправильно расти.

Косметолог добавила, что это грозит онихолизисом - отслоением от ложа ногтевой пластины. Она объяснила, что не призывает женщин перестать наращивать или красить ногти. Но Заторская убедительно рекомендует давать ногтям «отдых» от покрытия и возможность восстановиться.

Кандидат наук рассказала, что ногтям вредит не только «химия», но и инструменты, которыми выполняется маникюр. А места, где его делают, Заторская назвала опасными из-за возможности заражения инфекциями.
Общество
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 07:50
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