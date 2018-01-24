Из-за геля-лака женщины могут остаться без ногтей

Наталья Заторская, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, заведующая филиалом «Коломенский» МНПЦ дерматовенерологии и косметологии рассказала, что использование гелей-лаков и частое наращивание ногтей может привести к хрупкости, ломкости ногтей, из-за чего они могут неправильно расти.Косметолог добавила, что это грозит онихолизисом - отслоением от ложа ногтевой пластины. Она объяснила, что не призывает женщин перестать наращивать или красить ногти. Но Заторская убедительно рекомендует давать ногтям «отдых» от покрытия и возможность восстановиться.Кандидат наук рассказала, что ногтям вредит не только «химия», но и инструменты, которыми выполняется маникюр. А места, где его делают, Заторская назвала опасными из-за возможности заражения инфекциями.