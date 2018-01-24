В небе над Германией вертолет столкнулся с легкомоторным самолетом

Четыре человека стали жертвой воздушного столкновения вертолета и легкомоторного самолета над городом Филипсбург в Германии 23 января.На момент трагического происшествия не было известно о точном количестве людей на обоих бортах. То есть, нашли четыре погибших тела на земле. Но, так как оба летательных аппарата загорелись со взрывами на высоте, то нужна еще дополнительная информация.Прибывшие в район падения самолета и вертолета пожарные, медики и полицейские, выясняли предварительно причины фатального столкновения.Что удалось выяснить по свежим следам, так это то, что самолет принадлежал к подразделению одной из частных спасательных служб.