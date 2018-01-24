В небе над Германией вертолет столкнулся с легкомоторным самолетом
Четыре человека стали жертвой воздушного столкновения вертолета и легкомоторного самолета над городом Филипсбург в Германии 23 января.
На момент трагического происшествия не было известно о точном количестве людей на обоих бортах. То есть, нашли четыре погибших тела на земле. Но, так как оба летательных аппарата загорелись со взрывами на высоте, то нужна еще дополнительная информация.
Прибывшие в район падения самолета и вертолета пожарные, медики и полицейские, выясняли предварительно причины фатального столкновения.
Что удалось выяснить по свежим следам, так это то, что самолет принадлежал к подразделению одной из частных спасательных служб.
На момент трагического происшествия не было известно о точном количестве людей на обоих бортах. То есть, нашли четыре погибших тела на земле. Но, так как оба летательных аппарата загорелись со взрывами на высоте, то нужна еще дополнительная информация.
Прибывшие в район падения самолета и вертолета пожарные, медики и полицейские, выясняли предварительно причины фатального столкновения.
Что удалось выяснить по свежим следам, так это то, что самолет принадлежал к подразделению одной из частных спасательных служб.
Происшествия
Добавил: George21 Сегодня, 00:28