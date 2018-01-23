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Александра Черно вернулась на "Остров любви"
Александра Черно, которая призналась, что действительно любит только Иосифа Оганесяна и никогда не забывала о нём, вернулась на "Остров любви", где будет строить любовь с чистого листа.

В данный момент Александра и Иосиф пребывают в одной комнате в Африке, хоть и поверили уже некоторые зрители, что между ними правда всё кончено. И теперь ясно, что татуировки на память друг о друге эти участники делали не просто так. Кажется, их встреча была предначертана судьбой, говорят какие-то фолловеры.

Александра Черно вернулась на "Остров любви"

В свадебном конкурсе Черно и Оганесян могут поучаствовать. При этом победа в нём заставит пару обручиться, и далеко не по сейшельским обычаям, как теперь принято на островах у жителей телестройки.

Изначально, напомним, Черно и Оганесян находились на периметре в Москве, где и познакомились. Но вскоре в их взаимопонимании стали появляться трещины, в связи с чем о себе давали знать и скандалы. Потом Иосифа отправили на Сейшельские острова, чтобы парень немного отдохнул от бесконечных ссор, однако Александра вынудила организаторов отправить туда и её. В Африке молодые люди стали не только ругаться, но и драться, и тогда Александра вернулась на Поляну.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 21:57
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