Александра Черно вернулась на "Остров любви"

В данный момент Александра и Иосиф пребывают в одной комнате в Африке, хоть и поверили уже некоторые зрители, что между ними правда всё кончено. И теперь ясно, что татуировки на память друг о друге эти участники делали не просто так. Кажется, их встреча была предначертана судьбой, говорят какие-то фолловеры.В свадебном конкурсе Черно и Оганесян могут поучаствовать. При этом победа в нём заставит пару обручиться, и далеко не по сейшельским обычаям, как теперь принято на островах у жителей телестройки.Изначально, напомним, Черно и Оганесян находились на периметре в Москве, где и познакомились. Но вскоре в их взаимопонимании стали появляться трещины, в связи с чем о себе давали знать и скандалы. Потом Иосифа отправили на Сейшельские острова, чтобы парень немного отдохнул от бесконечных ссор, однако Александра вынудила организаторов отправить туда и её. В Африке молодые люди стали не только ругаться, но и драться, и тогда Александра вернулась на Поляну.