Татяна Моргунова поделилась, каким образом оказалась в группе «Серебро»
Фитнес-тренер в прошлом Татьяна Моргунова созналась, что перед участием в группе «Серебро» постоянно себя искала, даже как-то уезжала работать за границу. По ее словам, на отборе она очутилась абсолютно случайно, ее товарищ заметил объявление и убедил попробовать свои силы.
Татьяна Моргунова является новой исполнительницей группы «Серебро» с 2017 года. Максим Фадеев – ее продюсер, назвал девушку перспективной певицей. А с начала этого года исполнительница полностью вошла в коллектив и стала гастролировать в составе известной группы.
Татьяна рассказала, что всегда мечтала о сцене, но раньше ничего не получалось и только случай повлиял на ее дальнейшую судьбу. Теперь исполнительница заверяет, что не нужно бояться поражений их нужно принимать как очередной шаг на пути к намеченной цели.
Ради карьеры певицы Моргунова перебралась из родного Санкт-Петербурга в Москву, а друзей, родственников и своего возлюбленного оставила в любимом городе. На данный момент артистка совершенно не жалеет ни о чем и сознается, что родственники всегда и во всем ее поддерживают.
Татьяна Моргунова является новой исполнительницей группы «Серебро» с 2017 года. Максим Фадеев – ее продюсер, назвал девушку перспективной певицей. А с начала этого года исполнительница полностью вошла в коллектив и стала гастролировать в составе известной группы.
Татьяна рассказала, что всегда мечтала о сцене, но раньше ничего не получалось и только случай повлиял на ее дальнейшую судьбу. Теперь исполнительница заверяет, что не нужно бояться поражений их нужно принимать как очередной шаг на пути к намеченной цели.
Ради карьеры певицы Моргунова перебралась из родного Санкт-Петербурга в Москву, а друзей, родственников и своего возлюбленного оставила в любимом городе. На данный момент артистка совершенно не жалеет ни о чем и сознается, что родственники всегда и во всем ее поддерживают.