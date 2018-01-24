Прокуратура Копенгагена обнародовала детали убийства журналистки Ким Валль на подлодке Nautilus

После плавания на подлодке Nautilus с Мадсеном Ким Валль исчезла 10 августа прошлого года. Ее тело было обнаружено через нескольких дней, оно было без конечностей и головы.Голова и ноги жертвы были обнаружены в октябре, а руки - в ноябре. С августа Мадсен находится под арестом. Суд по делу изобретателя запланирован на 8 марта, вынесение приговора - на конце апреля текущего года.По версии прокурора, Мадсен, вероятно, планировал преступление заранее - на борт подлодки он взял пилу, нож, шуруповерт и предметы из металла. По версии следствия, подозреваемый связал журналистку, а после этого до смерти и даже после наносил ей порезы.Следствие считает, что он перерезал горло своей жертве или удушил ее. Прокуратура настаивает на присуждении Мадсену пожизненного заключения.