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Прокуратура Копенгагена обнародовала детали убийства журналистки Ким Валль на подлодке Nautilus
Прокуратура Копенгагена обнародовала шокирующие детали убийства шведской журналистки Ким Валль Петером Мадсеном, изобретателем и владельцем подлодки Nautilus.
Прокуратура Копенгагена обнародовала детали убийства журналистки Ким Валль на подлодке Nautilus


После плавания на подлодке Nautilus с Мадсеном Ким Валль исчезла 10 августа прошлого года. Ее тело было обнаружено через нескольких дней, оно было без конечностей и головы.

Голова и ноги жертвы были обнаружены в октябре, а руки - в ноябре. С августа Мадсен находится под арестом. Суд по делу изобретателя запланирован на 8 марта, вынесение приговора - на конце апреля текущего года.

По версии прокурора, Мадсен, вероятно, планировал преступление заранее - на борт подлодки он взял пилу, нож, шуруповерт и предметы из металла. По версии следствия, подозреваемый связал журналистку, а после этого до смерти и даже после наносил ей порезы.

Следствие считает, что он перерезал горло своей жертве или удушил ее. Прокуратура настаивает на присуждении Мадсену пожизненного заключения.
Общество / Происшествия
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 07:45
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