Майя Донцова прокомментировала своё депрессивное состояние на ток-шоу

Как сказала дочка Ирины Михайловны, молодой человек не желает заботиться о ней и хочет, чтобы сильной была только его вторая половинка, а не он. И Майя действительно успокаивает и его, и себя в ходе каких-то сложных жизненных ситуаций, хоть и хочет быть более женственной, но сделать это ей никак не удаётся.Кроме того, Алексей считает, что на ток-шоу девушка играла на публику, а на самом деле совсем не переживала, и это сильно расстраивает Донцову. Участница "Дома-2" не сомневается, что её кавалер прекрасно понимает, что всё совсем не так, но говорит иначе, чтобы выставить свою вторую половнику в дурном свете в очередной раз.Прежде появились слухи о расставании Алексея и Майи, которые вскоре подтвердила последняя. Донцова также предположила, что жених принял решение уйти от неё, когда узнал о её проблемах с деньгами. К слову, в данный момент молодые люди снова вместе, однако зрители сильно сомневаются, что это надолго.