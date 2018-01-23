Роман Капаклы сильно обиделся на Марину Африкантову

"Мы это начали обсуждать в серьёзном контексте, и получилось, что из-за её дешёвой проверки меня неделю смешивали с грязью. Что я — эгоист, не совсем готовый к чему-то серьёзному. Тем самым я её обременяю на ожидание», - поведал Капаклы.

При этом смутило Капаклы вовсе не желание Африкантовой стать матерью. Молодой человек считает, что его возлюбленная заговорила о создании семьи под давлением коллектива. В последнее время ей часто говорят, что пора уже заводить первенца, и 19-летний атлет не видит собственного мнения любимой.При этом Марина не видит Романа отцом, считая его слишком молодым для такого разворота событий. И это тоже огорчает парня, не единожды говорившего прежде о своём желании создать с Мариной семью. К слову, дочка Татьяны Владимировны всё равно не очень хочет рожать от своего спортсмена. Прежде Марина призналась, что желает стать родительницей уже в этом году.