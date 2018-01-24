Соцсеть «ВКонтакте» запустила функцию редактирования статей

В течение суток для всех пользователей и сообществ соцсети «ВКонтакте» станет доступна новая функция – редактор статей.Сергей Паранько, директор по медийной экосистеме «ВКонтакте» заявил, что первые пользователи и сообщества получили доступ к редактору в конце декабря и сервис уже стал востребованным - за время его тестирования было опубликовано более 8000 статей.Новый сервис позволяет делиться публикациями с текстом объемом до 70 тысяч знаков, фотографиями, видеороликами и анимацией в аккуратной верстке.В случае, когда статья состоит более, чем из 100 слов и набирает больше 100 просмотров, для автора становится доступной расширенная статистика, где видно количество просмотров, доскроллов и прочтений.