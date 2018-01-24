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В июне в космос отправится первая кубинская женщина-астронавт
Астронавт NASA Серина Онон-Чэнселлор в июне текущего года впервые отправится в космос. В указанный срок женщина отправится на борт Международной космической станции.

В июне в космос отправится первая кубинская женщина-астронавт


Стоит напомнить, что ранее на ее место претендовала Джанетт Эппс, которая тоже должна была попасть в историю мировой космонавтики, только в качестве первой афроамериканки, отправляющейся в длительный полет на МКС. Тем не менее, Эппс была переведена в Космический центр имени Джонсона. Так как ее дублером была Серина Онон-Чэнселлор, то именно она и отправится летом на станцию.

Известно, что Онон-Чэнселлор отлично разбирается в электротехнике и медицине. В NASA женщина работает 12 лет, но в отряд астронавтов попала только в 2009 году.

Стоит отметить, что Онон-Чэнселлор станет первой женщиной кубинского происхождения, которая отправится в космос и в целом вторым кубинским астронавтом в истории мировой космонавтики. Перед ней уже летал Арнальдо Тамайо Мендес в 1980 году на борту аппарата «Союз-38».
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:15
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