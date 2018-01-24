Джеймс Франко выбыл из гонки за «Оскар»

Так стоит напомнить, что недавно в массы попал скандал с участие Джеймса Франко и двух девушек. Сначала актриса Виолет Палей опубликовала в своем микроблоге Twitter пост с текстом, в котором указала на домогательства со стороны актера. Помимо этого она сообщила, что Франко также приводил ее несовершеннолетнюю подругу в свой гостиничный номер.Другая девушка пожаловалась на то, что виновник использовал ее в своих фильмах, при этом заставлял полностью раздеваться для этого.Интересно, что Джеймс все эти обвинения отклоняет. На вручении премии «Золотой глобус» он появился в пиджаке, с внешней стороны которого был прикреплен значок Time's Up – организации, ведущей борьбу с сексуальным насилием.