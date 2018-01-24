Джеймс Франко выбыл из гонки за «Оскар»
Актер Джеймс Франко лишился возможности побороться за премию «Оскар», поскольку организаторы мероприятия вычеркнули его из списка кандидатов вследствие скандала на сексуальной почве. До этого момент Франко считался одним из главных претендентов, поскольку актер получил «Золотой глобус» и «Выбор кинокритиков».
Так стоит напомнить, что недавно в массы попал скандал с участие Джеймса Франко и двух девушек. Сначала актриса Виолет Палей опубликовала в своем микроблоге Twitter пост с текстом, в котором указала на домогательства со стороны актера. Помимо этого она сообщила, что Франко также приводил ее несовершеннолетнюю подругу в свой гостиничный номер.
Другая девушка пожаловалась на то, что виновник использовал ее в своих фильмах, при этом заставлял полностью раздеваться для этого.
Интересно, что Джеймс все эти обвинения отклоняет. На вручении премии «Золотой глобус» он появился в пиджаке, с внешней стороны которого был прикреплен значок Time's Up – организации, ведущей борьбу с сексуальным насилием.
Так стоит напомнить, что недавно в массы попал скандал с участие Джеймса Франко и двух девушек. Сначала актриса Виолет Палей опубликовала в своем микроблоге Twitter пост с текстом, в котором указала на домогательства со стороны актера. Помимо этого она сообщила, что Франко также приводил ее несовершеннолетнюю подругу в свой гостиничный номер.
Другая девушка пожаловалась на то, что виновник использовал ее в своих фильмах, при этом заставлял полностью раздеваться для этого.
Интересно, что Джеймс все эти обвинения отклоняет. На вручении премии «Золотой глобус» он появился в пиджаке, с внешней стороны которого был прикреплен значок Time's Up – организации, ведущей борьбу с сексуальным насилием.
Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 06:45