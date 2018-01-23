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Максим Галкин рассказал о суррогатном материнстве и своих наследниках
Шоумен Максим Галкин стал одним из героев передачи «Север. Непридуманные истории», в которой поделился со зрителями, на что обречены его детки из-за суррогатного материнства. Российский юморист считает, что будущее Гарри и Лизы предварительно было уже решено.

Максим Галкин рассказал о суррогатном материнстве и своих наследниках


Как рассказал Галкин, зачастую дети, которые рождены не родной матерью в будущем, как правило, такие сведения остаются анонимными. Поэтому одноклассники в школе и учителя об этом ничего не знают. Ситуация со звездными детьми юмориста и Пугачевой, равно как и Киркорова происходит иначе, поскольку они являются известными личностями. В сложившейся ситуации, люди судачат об этом решении постоянно, поэтому Лиза и Гарри обречены на публичность и популярность.Телеведущий Максим Галкин рассчитывает представить фанатам, что дети, которые рождены от суррогатной матери тоже очень талантливы.

Юморист частенько и с особым удовольствием выставляет в соцсеть видеоролики, на которых демонстрирует времяпровождение своей семьи, а также делится смешными периодами жизни своих детей.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 22:00
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