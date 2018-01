World of Tanks переносит игровой мир в виртуальную реальность

Это будет дебютный, совместный проект World of Tanks, погруженный в VR-мир, творить будут специалисты студии Wargaming и программисты компании Neurogaming. Последней уже начата активная работа, по разработке пространства VR залов, максимально возможных по доступным эффектам присутствия. Официально представят World of Tanks с его виртуальным миром, в условиях залов CinemaVR, которых насчитывается 36, по всему пространству России. Период 2017 года, отмечен достижением состава аудитории CinemaVR отметки, равной 180-ти тысячам пользователей.Непосредственной разработке VR-версии игры World of Tanks, посвятили себя специалисты из Беларуси. На ближайшее будущее, компанией Neurogaming планируется подключиться к разработке геймплеев, составляющих VR-платформу Polygon, которая также доступна в CinemaVR.World of Tanks – самая популярная онлайн–игра, из состава мировых лидеров подобного жанра. Разработчиками симулятора, удалось предоставить геймерам ощущение условий танковых сражений, периода Второй мировой войны. Шутер на данный момент приспособили под все существующие консоли, а также для Windows на РС.