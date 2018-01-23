Певица Надежда Дорофеева покрасовалась формами на велосипеде

Солистка популярной группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева не перестаёт радовать своих подписчиков снимками из Лос-Анджелеса. В этот раз певица опубликовала в Instagram фото, на которых она позирует, сидя на велосипеде. «Ещё один идеальный день в LA», - как отписалась девушка.На этих снимках она восседает верхом на голубом велосипеде в зелёных сексуально обтягивающих штанах с прозрачными боками. Свой модный прогулочный образ она дополнила бежевым верхом, а также розовой кепкой. Так как певица пользуется немалой популярностью, то эти фото с Надеждой собрали несколько десятков тысяч отметок «нравится». Комментаторы не скупились на расхваливания форм певицы. Есть и другие фотографии с активным отдыхом Дорофеевой в Лос-Анджелес.