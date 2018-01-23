АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мужские гаремы: Женщины с их помощью бросали вызов обществу и рожали здоровое потомство
EUR 69.07 USD 56.41
Курс валют на 24.01.2018

Певица Надежда Дорофеева покрасовалась формами на велосипеде
Украинская популярная певица Надя Дорофеева не забывает регулярно публиковать свои снимки с отдыха в Америке. Велопрогулки по Лос-Анджелесу идут на пользу

Певица Надежда Дорофеева покрасовалась формами на велосипеде



Солистка популярной группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева не перестаёт радовать своих подписчиков снимками из Лос-Анджелеса. В этот раз певица опубликовала в Instagram фото, на которых она позирует, сидя на велосипеде. «Ещё один идеальный день в LA», - как отписалась девушка.

Певица Надежда Дорофеева покрасовалась формами на велосипеде


На этих снимках она восседает верхом на голубом велосипеде в зелёных сексуально обтягивающих штанах с прозрачными боками. Свой модный прогулочный образ она дополнила бежевым верхом, а также розовой кепкой. Так как певица пользуется немалой популярностью, то эти фото с Надеждой собрали несколько десятков тысяч отметок «нравится». Комментаторы не скупились на расхваливания форм певицы. Есть и другие фотографии с активным отдыхом Дорофеевой в Лос-Анджелес.

Певица Надежда Дорофеева покрасовалась формами на велосипеде
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Натали Авасова Вчера, 23:37
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые создали синтетический вирус оспы
В небе над Германией вертолет столкнулся с
Зарубежные студенты будут учиться у россиян
Население побережья Аляски предостерегли о
Певица Надежда Дорофеева покрасовалась формами на
Трамп унижает министра торговли США, сомневаясь в
Просмотреть все новости