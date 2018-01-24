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62 серии культового сериала «Во все тяжкие» вместили в минутный ролик
Пять сезонов из 62 серий культового сериала про наркотики «Во все тяжкие» тезисно «пересказали» в ролике длительностью одну минуту.
62 серии культового сериала «Во все тяжкие» вместили в минутный ролик


62 серии пяти сезонов криминальной драмы "Во все тяжкие" («Breaking Bad») тезисно «пересказали» за минуту экранного времени в видео, которое появилось на YouTube.

Сериал «Во все тяжкие» является общепризнанным величайшим телевизионным шоу современности. 20 января десять лет назад состоялась его премьера.
Минутный ролик, приуроченный к юбилею шоу, выполнен в жанре аркады. В отличие от сериала он заканчивается на мажорной ноте.

«Во все тяжкие» рассказывает о школьном учителе химии Уолтере Уайте, умирающем от рака, который становится наркобароном в попытке обеспечить свою семью.

Сериал стал одним из рекордсменов по премиям – он взял 2 «Золотых глобуса», 16 прайм-таймовых «Эмми» (аналогов «Оскара» на ТВ) и много других.

«Во все тяжкие» стал сразу же культовым сериалом и генератором мемов.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 06:30
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