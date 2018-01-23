Эксперт: Наша планета на грани массового вымирания видов
Ученые рассказали о том, что температура воды в Мировом океане начинает повышаться. Кроме того, повышается и температура атмосферы планеты. Всего за 50 лет на Земле стало теплее как минимум на один градус по Цельсию.
Такое изменения климата эксперты связывают с тем, что меняется химический состав как воздуха, так и океана, а это в свою очередь приведет к вымиранию видов. За всю историю человечества ученые выделили пять массовых вымираний и 20 менее глобальных. Эксперт ToDay News Ufa рассказал, что с повышением температуру воды в Мировом океана как минимум на 3 градуса начнется процесс шестого глобального вымирания.
Естественно первым делом погибнут многие виды морской флоры и фауны, а также растений и животных, которые будут находиться на берегу. Самый большой риск вымирания у редких видов живых существ и растений. Также эксперты рассказали, что процесс не затронет людей и будет длиться много тысячелетий.
Такое изменения климата эксперты связывают с тем, что меняется химический состав как воздуха, так и океана, а это в свою очередь приведет к вымиранию видов. За всю историю человечества ученые выделили пять массовых вымираний и 20 менее глобальных. Эксперт ToDay News Ufa рассказал, что с повышением температуру воды в Мировом океана как минимум на 3 градуса начнется процесс шестого глобального вымирания.
Естественно первым делом погибнут многие виды морской флоры и фауны, а также растений и животных, которые будут находиться на берегу. Самый большой риск вымирания у редких видов живых существ и растений. Также эксперты рассказали, что процесс не затронет людей и будет длиться много тысячелетий.
Наука
Добавил: Oleneva Вчера, 21:22