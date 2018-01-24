Российские инженеры хотят создать многоразовую одноступенчатую ракету-носитель «Корона»

Заместитель главы ГРЦ Сергей Молчанов заявил, что проект предусматривает быстрый переход от одноразовой ракетно-космической системы к многоразовой. Таким образом, конструкторы собираются обойтись без промежуточных проектов, которые, по мнению Молчанова, отберут только больше средств.«Корона» - это многоразовая одноступенчатая ракета, которая будет оснащена посадочными амортизаторами. В качестве топлива инженеры хотят использовать керосин и сжиженный кислород. Силовой каркас планируется собрать из углепластика, а для защиты от высоких температур в плотных слоях атмосферы будет применено керамику.Самые важные детали ракеты станут пригодны в течение 25 запусков, а вся ракета получит ресурс на полеты в размере 100 пусков. Также конструкторы подумывают над тем, чтобы дополнить проект космическим топливным танкером, который станет заправлять ракету на обратном пути.