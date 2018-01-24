Российские инженеры хотят создать многоразовую одноступенчатую ракету-носитель «Корона»
В России может появиться одноступенчатая многоразовая ракета-носитель «Корона». Над этим уже работают специалисты ГРЦ имени Макеева.
Заместитель главы ГРЦ Сергей Молчанов заявил, что проект предусматривает быстрый переход от одноразовой ракетно-космической системы к многоразовой. Таким образом, конструкторы собираются обойтись без промежуточных проектов, которые, по мнению Молчанова, отберут только больше средств.
«Корона» - это многоразовая одноступенчатая ракета, которая будет оснащена посадочными амортизаторами. В качестве топлива инженеры хотят использовать керосин и сжиженный кислород. Силовой каркас планируется собрать из углепластика, а для защиты от высоких температур в плотных слоях атмосферы будет применено керамику.
Самые важные детали ракеты станут пригодны в течение 25 запусков, а вся ракета получит ресурс на полеты в размере 100 пусков. Также конструкторы подумывают над тем, чтобы дополнить проект космическим топливным танкером, который станет заправлять ракету на обратном пути.
Заместитель главы ГРЦ Сергей Молчанов заявил, что проект предусматривает быстрый переход от одноразовой ракетно-космической системы к многоразовой. Таким образом, конструкторы собираются обойтись без промежуточных проектов, которые, по мнению Молчанова, отберут только больше средств.
«Корона» - это многоразовая одноступенчатая ракета, которая будет оснащена посадочными амортизаторами. В качестве топлива инженеры хотят использовать керосин и сжиженный кислород. Силовой каркас планируется собрать из углепластика, а для защиты от высоких температур в плотных слоях атмосферы будет применено керамику.
Самые важные детали ракеты станут пригодны в течение 25 запусков, а вся ракета получит ресурс на полеты в размере 100 пусков. Также конструкторы подумывают над тем, чтобы дополнить проект космическим топливным танкером, который станет заправлять ракету на обратном пути.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 06:00