Потушен пожар на складе метрополитена в Москве

Данная информация передана сотрудником пресс-службы главного управления Министерства Чрезвычайных Ситуаций Российской Федерации по Москве. Согласно полученным данным этот инцидент в этот раз обошелся без пострадавших. Пожар зафиксировали в складском помещении столичного метрополитена по улице Яблочкова, 49б. Между тем площадь возгорания составила около двухсот квадратных метровИмеются данные, что лаборатория, осуществляющая замеры предельно допустимой концентрации выделяемых вредных веществ в окружающую среду, не выявила в данном случае превышений норм.