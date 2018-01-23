АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мужские гаремы: Женщины с их помощью бросали вызов обществу и рожали здоровое потомство
EUR 69.07 USD 56.41
Курс валют на 24.01.2018

Потушен пожар на складе метрополитена в Москве
Подразделениями пожарной охраны на складе метрополитена, расположенного на севере Москвы, ликвидировали случившееся возгорание.

Потушен пожар на складе метрополитена в Москве

Данная информация передана сотрудником пресс-службы главного управления Министерства Чрезвычайных Ситуаций Российской Федерации по Москве. Согласно полученным данным этот инцидент в этот раз обошелся без пострадавших. Пожар зафиксировали в складском помещении столичного метрополитена по улице Яблочкова, 49б. Между тем площадь возгорания составила около двухсот квадратных метров

Имеются данные, что лаборатория, осуществляющая замеры предельно допустимой концентрации выделяемых вредных веществ в окружающую среду, не выявила в данном случае превышений норм.
Происшествия
Добавил: tantan61 Вчера, 21:47
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые создали синтетический вирус оспы
В небе над Германией вертолет столкнулся с
Зарубежные студенты будут учиться у россиян
Население побережья Аляски предостерегли о
Певица Надежда Дорофеева покрасовалась формами на
Трамп унижает министра торговли США, сомневаясь в
Просмотреть все новости