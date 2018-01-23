Потушен пожар на складе метрополитена в Москве
Подразделениями пожарной охраны на складе метрополитена, расположенного на севере Москвы, ликвидировали случившееся возгорание.
Данная информация передана сотрудником пресс-службы главного управления Министерства Чрезвычайных Ситуаций Российской Федерации по Москве. Согласно полученным данным этот инцидент в этот раз обошелся без пострадавших. Пожар зафиксировали в складском помещении столичного метрополитена по улице Яблочкова, 49б. Между тем площадь возгорания составила около двухсот квадратных метров
Имеются данные, что лаборатория, осуществляющая замеры предельно допустимой концентрации выделяемых вредных веществ в окружающую среду, не выявила в данном случае превышений норм.
Данная информация передана сотрудником пресс-службы главного управления Министерства Чрезвычайных Ситуаций Российской Федерации по Москве. Согласно полученным данным этот инцидент в этот раз обошелся без пострадавших. Пожар зафиксировали в складском помещении столичного метрополитена по улице Яблочкова, 49б. Между тем площадь возгорания составила около двухсот квадратных метров
Имеются данные, что лаборатория, осуществляющая замеры предельно допустимой концентрации выделяемых вредных веществ в окружающую среду, не выявила в данном случае превышений норм.
Происшествия
Добавил: tantan61 Вчера, 21:47