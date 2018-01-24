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В России стартуют продажи премиального смартфона Xiaomi Mi Mix 2 SE
В России 25 января стартуют продажи смартфонов Xiaomi Mi Mix 2 и премиум-версии Mi Mix 2 SE. Цена первого составит 34 990 рублей, а стоимость второго пока неизвестна.

В России стартуют продажи премиального смартфона Xiaomi Mi Mix 2 SE


Сообщается, что обе модели имеют керамический корпус, но в обычной версии добавляется также алюминиевая рамка. Что касается Mi Mix 2 SE, то она получила золотое оформление камеры и сканера отпечатков пальцев.

Xiaomi Mi Mix 2 обладает 5,99-дюймовым экраном с разрешением картинки Full HD+. Основная камера предлагает 12 Мп разрешения, при этом в качестве сенсора установлено оборудование Sony IMX386. Фронтальный объектив имеет 5 Мп разрешения.

В аппаратной основе работает процессор Qualcomm Snapdragon 835. Что касается объема оперативной и встроенной памяти, то здесь все будет зависеть от выбранной модификации. Для обычной версии Mi Mix 2 будет доступно 6/64 гигабайт памяти, а для модели с приставкой SE разработчики предлагают 8/128 Гб памяти.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 05:00
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