В России стартуют продажи премиального смартфона Xiaomi Mi Mix 2 SE

Сообщается, что обе модели имеют керамический корпус, но в обычной версии добавляется также алюминиевая рамка. Что касается Mi Mix 2 SE, то она получила золотое оформление камеры и сканера отпечатков пальцев.Xiaomi Mi Mix 2 обладает 5,99-дюймовым экраном с разрешением картинки Full HD+. Основная камера предлагает 12 Мп разрешения, при этом в качестве сенсора установлено оборудование Sony IMX386. Фронтальный объектив имеет 5 Мп разрешения.В аппаратной основе работает процессор Qualcomm Snapdragon 835. Что касается объема оперативной и встроенной памяти, то здесь все будет зависеть от выбранной модификации. Для обычной версии Mi Mix 2 будет доступно 6/64 гигабайт памяти, а для модели с приставкой SE разработчики предлагают 8/128 Гб памяти.