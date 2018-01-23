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Ирина Шейк продемонстрировала, кому обязана своей внешностью
Секрет красивой внешности Ирины Шейк, благодаря которой тридцатидвухлетняя девушка стала мировой супермоделью, заключается в её натуральности. Ранее россиянку неоднократно подозревали в неестественности губ, однако посмотрев в Сети детские снимки Ирины, подозрения исчезают.

Ирина Шейк продемонстрировала, кому обязана своей внешностью

Шейк своей красотой обязана матери. Ольга Шайхлисламова редкой красоты женщина. Ирина продемонстрировала свою маму подписчикам. Отец модели умер от рака легких 18 лет назад. Валерий Шайхлисламов под Челябинском работал на шахте. Ольга Шайхлисламова - учитель музыки. Теперь мама звезды трижды бабушка.

У старшей её дочки дочь и сын, у младшей — дочка. Ирина Шейк через некоторое время после разрыва с футболистом Криштиану Роналду начала встречаться с актёром Брэдли Купером. Пара долго скрывала отношения, вот и теперь неизвестно, женаты ли они официально. Про то, что в марте прошедшего года у них родилась дочка Лея, стало известно только через три недели.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 23:23
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