АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мужские гаремы: Женщины с их помощью бросали вызов обществу и рожали здоровое потомство
EUR 69.07 USD 56.41
Курс валют на 24.01.2018

Алексей Чайчиц готов покинуть "Дом-2" с Лизой Триандафилиди
Алексей Чайчиц, который покинул Поляну и теперь живёт на "Острове любви", не просто не забывает о своей возлюбленной, оставшейся в Москве, но и готов покинуть проект "Дом-2" вместе с Лизой Триандафилиди.

На днях Алексей прилетел на Сейшельские острова, чтобы продолжить своё участие на реалити-шоу там. Лиза же осталась в России, но тоже до сих пор считается активной жительницей телестройки. При этом Марго Овсянникова, расставшаяся недавно с Саймоном Марданшином стала уделять знаки внимания симпатичному силачу, однако мужчина не торопится соблазняться. И если прежде зрители считали, что на самом деле Алексей не любит экс-вторую половинку Романа Гриценко, то теперь не верить в это куда сложнее.

Алексей Чайчиц готов покинуть "Дом-2" с Лизой Триандафилиди

«Я чувствую, что скоро время на проекте придет к логическому завершению. Планирую, думаю, о том, как будем за периметром, нужно думать за троих. Неожиданно, но стал думать впервые не только за себя, проект не может быть вечным, нужно идти дальше и развиваться», - гласит пост Чайчица с блоге Instagram.

Несколько дней назад Триандафилиди стала переживать, так как не исключает, что разлука с любимым может стать причиной и расставания с ним.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 19:53
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые создали синтетический вирус оспы
В небе над Германией вертолет столкнулся с
Зарубежные студенты будут учиться у россиян
Население побережья Аляски предостерегли о
Певица Надежда Дорофеева покрасовалась формами на
Трамп унижает министра торговли США, сомневаясь в
Просмотреть все новости