Алексей Чайчиц готов покинуть "Дом-2" с Лизой Триандафилиди
Алексей Чайчиц, который покинул Поляну и теперь живёт на "Острове любви", не просто не забывает о своей возлюбленной, оставшейся в Москве, но и готов покинуть проект "Дом-2" вместе с Лизой Триандафилиди.
На днях Алексей прилетел на Сейшельские острова, чтобы продолжить своё участие на реалити-шоу там. Лиза же осталась в России, но тоже до сих пор считается активной жительницей телестройки. При этом Марго Овсянникова, расставшаяся недавно с Саймоном Марданшином стала уделять знаки внимания симпатичному силачу, однако мужчина не торопится соблазняться. И если прежде зрители считали, что на самом деле Алексей не любит экс-вторую половинку Романа Гриценко, то теперь не верить в это куда сложнее.
Несколько дней назад Триандафилиди стала переживать, так как не исключает, что разлука с любимым может стать причиной и расставания с ним.
На днях Алексей прилетел на Сейшельские острова, чтобы продолжить своё участие на реалити-шоу там. Лиза же осталась в России, но тоже до сих пор считается активной жительницей телестройки. При этом Марго Овсянникова, расставшаяся недавно с Саймоном Марданшином стала уделять знаки внимания симпатичному силачу, однако мужчина не торопится соблазняться. И если прежде зрители считали, что на самом деле Алексей не любит экс-вторую половинку Романа Гриценко, то теперь не верить в это куда сложнее.
«Я чувствую, что скоро время на проекте придет к логическому завершению. Планирую, думаю, о том, как будем за периметром, нужно думать за троих. Неожиданно, но стал думать впервые не только за себя, проект не может быть вечным, нужно идти дальше и развиваться», - гласит пост Чайчица с блоге Instagram.
Несколько дней назад Триандафилиди стала переживать, так как не исключает, что разлука с любимым может стать причиной и расставания с ним.