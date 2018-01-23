Алексей Чайчиц готов покинуть "Дом-2" с Лизой Триандафилиди

«Я чувствую, что скоро время на проекте придет к логическому завершению. Планирую, думаю, о том, как будем за периметром, нужно думать за троих. Неожиданно, но стал думать впервые не только за себя, проект не может быть вечным, нужно идти дальше и развиваться», - гласит пост Чайчица с блоге Instagram.

На днях Алексей прилетел на Сейшельские острова, чтобы продолжить своё участие на реалити-шоу там. Лиза же осталась в России, но тоже до сих пор считается активной жительницей телестройки. При этом Марго Овсянникова, расставшаяся недавно с Саймоном Марданшином стала уделять знаки внимания симпатичному силачу, однако мужчина не торопится соблазняться. И если прежде зрители считали, что на самом деле Алексей не любит экс-вторую половинку Романа Гриценко, то теперь не верить в это куда сложнее.Несколько дней назад Триандафилиди стала переживать, так как не исключает, что разлука с любимым может стать причиной и расставания с ним.