Линус Торвальдс считает, что патчи безопасности Intel «полный мусор»

Торвальдс пообщался с разработчиком из компании Amazon Дэвидом Вудхаусом и рассказал ему, как он видит нынешнюю ситуацию. Программист считает, что программное обеспечение для чипов Intel бесполезно. Также автор Linux уверен в том, что производителю следует обратить внимание на корень проблемы, а не устранять последствия.Интересно, что в компании Intel довольно спокойно ответили на весьма категоричные заявления Линуса Торвальдса. Так представители предприятия отмечают, что всегда обращают внимание на критику коллег по отрасли, поэтому бренд старается держать связь с разработчиками программного обеспечения.Напомним, что все началось с выявления недочетов в продукции Intel, AMD и ARM, которые дают возможность хакерам легко взломать систему.