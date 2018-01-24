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Линус Торвальдс считает, что патчи безопасности Intel «полный мусор»
Создатель операционной системы Linux Линус Торвальдс считает, что патчи безопасности, выпускаемые компанией Intel «полный мусор». Так он охарактеризовал попытки производителя процессоров устранить проблемы с уязвимостью своего аппаратного обеспечения.

Линус Торвальдс считает, что патчи безопасности Intel «полный мусор»


Торвальдс пообщался с разработчиком из компании Amazon Дэвидом Вудхаусом и рассказал ему, как он видит нынешнюю ситуацию. Программист считает, что программное обеспечение для чипов Intel бесполезно. Также автор Linux уверен в том, что производителю следует обратить внимание на корень проблемы, а не устранять последствия.

Интересно, что в компании Intel довольно спокойно ответили на весьма категоричные заявления Линуса Торвальдса. Так представители предприятия отмечают, что всегда обращают внимание на критику коллег по отрасли, поэтому бренд старается держать связь с разработчиками программного обеспечения.

Напомним, что все началось с выявления недочетов в продукции Intel, AMD и ARM, которые дают возможность хакерам легко взломать систему.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 04:30
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