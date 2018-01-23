В Москве эвакуирован офис «Яндекса» вследствие звонка о «минировании»

Как стало известно, в соответствующие службы Москвы поступил анонимный звонок, из которого стало известно касательно заминированного здания. Стоит отметить, что в различных регионах Российской Федерации несколько последних дней зафиксировали частые звонки, оповещающие про минирование различных строений, а также административных зданий. Александр Заровнятный, являющийся главой инженерного управления Росгвардии, отмечает, что в сравнении с осенью прошлого года наблюдается тенденция уменьшения ложных звонков.Специалисты статистического агентства отмечают, что пик сообщений касательно «минирования» пришелся на период сентября-октября прошедшего года. В настоящее время обстановка в российском государстве по этому вопросу намного спокойнее.