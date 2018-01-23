Александра Черно призналась, что не может жить без Иосифа Оганесяна

Как призналась в блоге Александра, в ходе последнего расставания ей было очень плохо, и долгое время приходилось говорить, что Иосиф уже в прошлом, однако всё это было просто "маской", которая теперь снята. Черно заявила, что не может жить без Оганесяна, поэтому готова на всё, чтобы вернуться к нему. При этом многие зрители уверены, что если пара воссоединится, то ничего не изменится - будут и драки, и скандалы.Александра же не сомневается, что на этот раз всё будет по-другому, так как прежде они с Иосифом ещё никогда не расставались на столь долгий срок, в связи с чем были сделаны определённые выводы. В данный момент, напомним, Черно находится на Поляне в Москве, а Оганесян на "Острове любви" в Африке, где не так давно была и Александра.Ранее Черно шокировала зрителей своим странным поступком - обрила всю голову. Ни хейтеры, ни поклонники не смогли оценить этот стиль. Но Александра не сомневается, что ей такой имидж очень даже к лицу.