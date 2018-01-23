Дана Борисова в "Прямом эфире" обвинила светскую львицу в проституции

Борисова обвинила артистку в распутном образе жизни. В телешоу "Прямой эфир" сделали очную ставку Алёны Кравец и Даны Борисовой. На программу Алена Кравец пришла, чтобы защитить свою честь и достоинство, а также безопасность дочери. Девочка последнее время не посещает школу, так как не хочет слышать в адрес своей матери оскорбления. Также Алёне начали писать оскорбительные сообщения в Сети.Бывший муж Алёны Кравец, записал обращение к Дане Борисовой, в котором потребовал публичных извинений. Малахов предполагает, что это простая женская зависть, так как Кравец отдыхала в Куршавеле, а Борисова в Москве. Простит ли Алена Кравец Дане Борисовой "запятнанную репутацию" зрители смогут увидеть в телешоу "Прямой эфир".