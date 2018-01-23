Мэри Кулешова раскритиковала Саймона Марданшина на ток-шоу

Кулешова, знакомая с молодым человеком не понаслышке, заявила, что он не умеет любит, однако делает вид, что любит, преследуя определённые цели. По словам Мэри, Саймон думает только о себе, и именно для этого ему нужны романы. Кроме того, смазливая мулатка назвала загорелого силача лгуном. Как добавила Кулешова, парень обманул и её, и Марго Овсянникову, которой не так давно изменил.Мэри совсем не страдает без Саймона сегодня, хоть и была сильно удивлена, когда мужчина не захотел покидать реалити-шоу вместе с ней. При этом Марданшин не держит зла на Кулешову, и даже периодически вспоминает те приятные моменты, которые переживал с ней.Как известно, совсем недавно Марданшин расстался с Овсянниковой, обвинив девушку в занятиях эскортом. Как объяснил житель "Острова любви", ему удалось найти переписку блондинки, где речь идёт о ценах за интим. Марго, в свою очередь, отрицает, что занимается такими делами.