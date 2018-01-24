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Ученые создали синтетический вирус оспы
Ученые из Канады провели исследование по созданию нового вируса оспы с подробной инструкцией. Большинство ученых считают такое открытие опасным для всего человечества.

В июле 2017 года вирусолог из Канады заказал ДНК вируса лошадиной оспы через интернет. Оказалось, что полученный вирус имел способность заразить и клетки человека, а затем самовоспроизвестись.

Такое исследование вызвало волнение среды ученых, многие даже активно протестовали против данной публикации, но, несмотря на это статья о создании вируса все равно была опубликована. Возмущение вызвал тот факт, что ученые не ответили на вопрос, зачем они это сделали.
Ученые создали синтетический вирус оспы

По не официальным данным ученые провели данное исследование, чтобы создать более безопасную и действующую вакцины, которая поможет преодолеть оспу. Но странно то, что такие вакцины уже существуют, поэтому создавать ещё одну нет никакого смысла.

«Данная статья была ошибкой», - прокомментировал её директор Центра безопасности здравоохранения в США. Сам Дэвид Эванс считает свое открытие полезным, так как может помочь предотвратить синтетическую оспу, в создание которой ранее никто не верил.
Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 01:30
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