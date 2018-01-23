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Оксана Ряска может вернуться на "Дом-2"
Бывшая участница "Дома-2" Оксана Ряска сообщила о своём расставании с любимым мужчиной, поэтому теперь зрители считают, что вскоре девушка появится на периметре снова.

Не секрет, что периодически организаторы возвращают бывших участников реалити-шоу на экран. В частности, один экс-участниц в месяц всегда появляется на проекте опять. Фолловеры давно уже поняли методику представителей телестройки и не сомневаются, что Ряска, желающая познакомиться с каким-нибудь красавчиком, также вскоре вернётся.

Оксана Ряска может вернуться на "Дом-2"

Напомним, что какое-то время Оксана встречалась с предпринимателем, но потом молодые люди перестали понимать друг друга. Девушка приняла решение расстаться, когда поняла, что их отношениям пришёл конец. В данный момент она находится в активном поиске и не имеет кандидатов на место в своём сердце, но такой человек, возможно, встретится ей на "Доме-2".

При этом стоит отметить, что Ольга предпочитает мужчин постарше, в связи с чем не так-то просто будет отыскать того, кто ей нужен, на проекте, так как там обычно собирается молодёжь, не имеющая большого опыта в отношениях. К слову, поклонники уверены, что вернуть Оксану на проект всё равно стоит.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 19:09
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