Оксана Ряска может вернуться на "Дом-2"

Не секрет, что периодически организаторы возвращают бывших участников реалити-шоу на экран. В частности, один экс-участниц в месяц всегда появляется на проекте опять. Фолловеры давно уже поняли методику представителей телестройки и не сомневаются, что Ряска, желающая познакомиться с каким-нибудь красавчиком, также вскоре вернётся.Напомним, что какое-то время Оксана встречалась с предпринимателем, но потом молодые люди перестали понимать друг друга. Девушка приняла решение расстаться, когда поняла, что их отношениям пришёл конец. В данный момент она находится в активном поиске и не имеет кандидатов на место в своём сердце, но такой человек, возможно, встретится ей на "Доме-2".При этом стоит отметить, что Ольга предпочитает мужчин постарше, в связи с чем не так-то просто будет отыскать того, кто ей нужен, на проекте, так как там обычно собирается молодёжь, не имеющая большого опыта в отношениях. К слову, поклонники уверены, что вернуть Оксану на проект всё равно стоит.