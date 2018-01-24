Зарубежные студенты будут учиться у россиян компьютерным наукам

Осенью в университете Тель-Авива откроется филиал «Школы анализа данных» компании «Яндекс», где зарубежные студенты смогут получать дополнительное образование в актуальных областях знаний. В частности, станут доступны образовательные программы российских разработчиков по компьютерным наукам.Годичная программа обучения в израильском университете будет рассчитана на студентов, молодых специалистов и аспирантов. В ШАД можно будет не только получить образование в области компьютерных наук, но и заниматься искусственным интеллектом.Слушатели будет доступно изучение анализа данных и текстов, компьютерное зрение, машинное обучение и прочие дисциплины.