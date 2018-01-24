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Зарубежные студенты будут учиться у россиян компьютерным наукам
В израильском университете в Тель-Авиве откроется филиал «Школы анализа данных» (ШАД) «Яндекса», где студентам дальнего зарубежья станут доступны российские образовательные программы по компьютерным наукам.
Зарубежные студенты будут учиться у россиян компьютерным наукам


Осенью в университете Тель-Авива откроется филиал «Школы анализа данных» компании «Яндекс», где зарубежные студенты смогут получать дополнительное образование в актуальных областях знаний. В частности, станут доступны образовательные программы российских разработчиков по компьютерным наукам.

Годичная программа обучения в израильском университете будет рассчитана на студентов, молодых специалистов и аспирантов. В ШАД можно будет не только получить образование в области компьютерных наук, но и заниматься искусственным интеллектом.

Слушатели будет доступно изучение анализа данных и текстов, компьютерное зрение, машинное обучение и прочие дисциплины.
Общество / Наука
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 00:00
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