Зарубежные студенты будут учиться у россиян компьютерным наукам
В израильском университете в Тель-Авиве откроется филиал «Школы анализа данных» (ШАД) «Яндекса», где студентам дальнего зарубежья станут доступны российские образовательные программы по компьютерным наукам.
Осенью в университете Тель-Авива откроется филиал «Школы анализа данных» компании «Яндекс», где зарубежные студенты смогут получать дополнительное образование в актуальных областях знаний. В частности, станут доступны образовательные программы российских разработчиков по компьютерным наукам.
Годичная программа обучения в израильском университете будет рассчитана на студентов, молодых специалистов и аспирантов. В ШАД можно будет не только получить образование в области компьютерных наук, но и заниматься искусственным интеллектом.
Слушатели будет доступно изучение анализа данных и текстов, компьютерное зрение, машинное обучение и прочие дисциплины.
Осенью в университете Тель-Авива откроется филиал «Школы анализа данных» компании «Яндекс», где зарубежные студенты смогут получать дополнительное образование в актуальных областях знаний. В частности, станут доступны образовательные программы российских разработчиков по компьютерным наукам.
Годичная программа обучения в израильском университете будет рассчитана на студентов, молодых специалистов и аспирантов. В ШАД можно будет не только получить образование в области компьютерных наук, но и заниматься искусственным интеллектом.
Слушатели будет доступно изучение анализа данных и текстов, компьютерное зрение, машинное обучение и прочие дисциплины.