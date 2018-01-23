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Население побережья Аляски предостерегли о больших волнах после землетрясения
Метеорологи предупредили, что после землетрясения с магнитудой 7,9, случившегося во вторник вблизи Аляски, есть вероятность появления волн, опасных для всех находящихся на побережье и в воде.

Население побережья Аляски предостерегли о больших волнах после землетрясения

Информация сообщается Американским Национальным центром предупреждения о цунами. В центре раньше отмечали общую тревогу касательно угрозы цунами после землетрясения. В сообщении отмечается, что возможно образование потоков либо волн, являющихся опасными для людей, которые находятся в этой области. На данной территории специалисты не ожидают больших подтоплений. Потоки опасны для лодок, пловцов, прибрежных построек.

Как стало известно, эпицентр землетрясения зафиксирован в заливе Аляска, а именно в двухстах семидесяти восьми километрах к юго-востоку от г. Кадьяк. В свою очередь очаг фиксируется на глубине девятнадцать километров непосредственно под уровнем морского дна.
В мире / Происшествия
Добавил: tantan61 Вчера, 23:45
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