Население побережья Аляски предостерегли о больших волнах после землетрясения

Информация сообщается Американским Национальным центром предупреждения о цунами. В центре раньше отмечали общую тревогу касательно угрозы цунами после землетрясения. В сообщении отмечается, что возможно образование потоков либо волн, являющихся опасными для людей, которые находятся в этой области. На данной территории специалисты не ожидают больших подтоплений. Потоки опасны для лодок, пловцов, прибрежных построек.Как стало известно, эпицентр землетрясения зафиксирован в заливе Аляска, а именно в двухстах семидесяти восьми километрах к юго-востоку от г. Кадьяк. В свою очередь очаг фиксируется на глубине девятнадцать километров непосредственно под уровнем морского дна.